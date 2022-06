Zöld rétek, festői villák – mégis a Suwalki-folyosó a Föld legveszélyesebb helye?

„Ez most a Föld legveszélyesebb helye” – fogalmaz a Politico.eu című lap, riportot közölve az Isten háta mögötti, békés vidékről. Lengyelországnak ez a keleti, Litvániával határos csücske, mely az Oroszországhoz tartozó exklávé, éppen a kalinyingrádi terület és Fehéroroszoszország közé ékelődött. Moszkva ezen a folyosón keresztül tart kapcsolatot exlávéjával, tehát az orosz állam részét képező, ám Oroszországgal nem határos területtel.

Az Oroszországból Fehéroroszországon át a kalinyingrádi terület felé tartó vasútvonal Litvánián halad keresztül, éppen ezen a 104 kilométer széles folyosón át. Azt követően, hogy Litvánia az Európai Unió szankcióira hivatkozva blokkolta a Kalinyingrádba irányuló áruforgalmat, és Moszkva erre fenyegetően lépett fel, feszült helyzet alakult ki a régióban.

A kialakult feszültség miatt a határszakasz mentén háborús hangulat lett úrrá.

azon a földdarabon, amely az orosz kalinyingrádi exklávét választja el Fehéroroszországtól – közölte pénteken a lengyel miniszterelnök. „Ennek a folyosónak a megerősítésére fogunk törekedni NATO-partnereinkkel folytatott tárgyalásaink során” – mondta Mateusz Morawiecki egy brüsszeli sajtótájékoztatón az Európai Unió csúcstalálkozója után.

A Litvánia délkeleti határán fekvő Druskininkai városka a Suwalki-folyosó néven ismert stratégiai jelentőségű terület keskeny hasadékának litvániai oldalán található, közvetlenül a fehérorosz határnál.

I. Miklós cár 1837-ben hivatalos gyógyfürdőnek nyilvánította az akkor még a cári birodalomhoz tartozó kisvárost a köztisztviselők számára – írja a Politico.

A hidegháború idején az akkor a Szovjetunióhoz tartozó vidék kedvelt üdülőhely volt. Druskininka ma a világ egyik legnagyobb fedett hóarénájának és egy bonyolult kialakítású vízi parknak ad otthont – írja a Politico. Most az ukrajnai háború miatt elérhetetlenné vált az oroszok számára, akik a fehéroroszokkal együtt a látogatók legnagyobb százalékát tették ki.

A lap munkatársa a Suwalki-folyosó litvániai oldalán, a kis gazdaságok, a boglárkás mezők és az erdők vidékies tájain egy egész napos út során egyetlen katonai járművet vagy katonát sem látott.

A felszín alatt viszont komoly, akár egy világháborúval fenyegető feszültségek húzódnak.

Kalinyingrádban Oroszország félelmetes katonai jelenlétet épített ki, amely kiterjed nukleáris fegyverekre, balti flottájára és több tízezer katonára. A közel egymillió lakosú exklávé a második világháború utánig német terület volt.

Az egykori Königsberg városa is ezen a területen található. A Poroszország legkeletibb gyöngyszemeként ismert német települést, ahonnan Immanuel Kant, a híres filozófus szinte ki sem tette a lábát élete során, 1255-től német ajkú város volt, egészen a település 1945-ös, brutális elpusztításáig, lerombolásáig és lakosainak embertelen módszerekkel történő elűzéséig, illetve kitelepítéséig.

A korábban nyüzsgő kereskedőváros azóta eltűnt girbegurba utcái és számtalan hídja ihlette a sokáig megoldatlan matematikai kérdést, a königsbergi hidak probémáját, mely a gráfelmélet kialakulására is termékenyítően hatott.

A Suwalki-folyosó ugyanis az egyetlen közúti és vasúti összeköttetés a balti államok és az EU többi része, valamint NATO-szövetségesei között. Itt halad keresztül a Lengyelországgal való villamosenergia-összeköttetést biztosító vezetékrendszer is, amely lehetővé teszi a három nemzet számára, hogy leváljanak az orosz villamosenergia-hálózatról. Ha a folyosót Moszkva ellenőrzése alá vonná, az elszigetelné ezeket az államokat, és sokkal nehezebbé tenné védelmüket. A balti államokat, valamint Lengyelországot haderejük mellett védi még az is, hogy a NATO szövetségesei. A folyosó elleni bármilyen támadás a NATO kölcsönös védelmi megállapodása 5. cikkelyének alkalmazását váltaná ki.

