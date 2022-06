Oroszországgal meg kell tanulni együtt élni Henry Kissinger szerint

A volt amerikai külügyminiszter a német Stern magazinnak adott interjúban kiemelte, ha Moszkvát Európa örökké kitaszítottként kezeli, előbb-utóbb Kína szövetségesévé teszi.

A német magazinnak adott interjúban Kissinger elmondta, véleménye szerint „valójában Kína ad okot igazán komoly aggodalomra. Úgy gondolom, Kína és az Egyesült Államok két olyan szuperhatalom, amely potenciálisan képes elpusztítani az emberiséget, ráadásul ezek a képességek évről évre egyre erősebbek. Mindez pedig kiegészül mesterséges intelligenciával, ami a hadviselés egy olyan formáját teremti meg, amiről senkinek semmilyen tapasztalata sincs”.

Hozzátette, az amerikai–kínai viszonyt tekintve „két feladatunk van. Először is, hogy stratégiailag erősek legyünk, elkerülve egy másik ország dominanciáját. Másodszor pedig ezt a kapcsolatot olyan módon kell kezelni, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint az európaiak az I. világháború előtt, amikor alvajáró módjára belesétáltak egy háborúba”.

A háború véget ér, Oroszország és Ukrajna itt marad

A volt amerikai külügyminiszter továbbra is az Oroszországgal és annak elnökével, Vlagyimir Putyinnal való párbeszéd mellett érvelt. Kissinger kiemelte, hogy a háború egy nap véget ér, és akkor újra meg kell majd határozni Ukrajna és Oroszország viszonyát. Hangsúlyozta, hogy Európa és Oroszország viszonyát is újra kell majd definiálni a háború végén, mivel Oroszország továbbra is fontos tényező marad a nemzetközi kapcsolatokban. Figyelmeztetett azonban,

„ha Oroszország felbomlana, a Közép-Ázsiában és a Közel-Keleten kialakuló káosz egy sor újabb problémát teremtene”.

Kissinger Ukrajnával kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy „az ukránok hősiesen viselkedtek, és nagyszerűen védik a szabadságukat, azonban más országoknak is megvan a maguk történelmi és közvetlen tapasztalatai, megfontolásai, ezek azonban nem feltétlen egyeznek teljesen pontosan az ukrán megfontolásokkal. Ez a lényege minden politikának”. Hozzátette, a végeredmény elérése nyitott kérdés, vita tárgya.