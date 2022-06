Orbán Balázs: A béke a migrációs hullámot is megfékezheti

Habár jelenleg az orosz–ukrán konfliktus és a vele járó gazdasági válság jelenti a legnagyobb problémát Európában, pontosan ez a válsághelyzet generálhatja a további migrációs hullámokat is – fejtette ki Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a múlt heti spanyolországi események is jól mutatják, a migrációt kiváltó fő biztonsági és gazdasági okok nemhogy megszűntek, hanem a háború okozta várható élelmiszerhiány pontosan azokat az észak-afrikai országokat érintheti kiemelten, ahonnan a migráció jelentős mértékben irányul Európába. Éppen ezért a kontinens egyik legfőbb feladata továbbra is a határok védelme, a migráció problémájára pedig csakis a mielőbbi béke lehet a hosszú távú megoldás.