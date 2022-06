Motorozás közben likvidáltak egy iszlamista vezetőt Szíriában

A térségért felelős amerikai Középső Parancsnokság szerint Abu Hamza al-Jemeni egyedül motorozott, amikor „csapást mértek rá”. Közleményükben azt írták, nincs információjuk arról, hogy bárki másnak bántódása esett volna a támadásban.

Al-Qaeda’s Hurras al-Din linked official channels are circulating a News claiming that that the yesterday’s target of US airstrike in Syria is commander Abu Hamza Al-Yemeni, the military leader in Hurras al-Din. pic.twitter.com/57of4Tf4Ou

