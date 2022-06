Lelőtték, mert túl sok majonézt tett a szendvicsbe

A múlt hétvégén Atlanta egyik szendvicsezője egy végzetes lövöldözés színhelye lett, amikor egy dühös ügyfél halálosan megsebesített egy 26 éves női dolgozót, amiért a szendvicse nem olyan lett, mint amilyet szeretett volna – írja a People.

Egy másik 24 éves női alkalmazott – aki a halálos áldozat testvére volt – súlyosan megsérült, őt a helyi kórházban ápolják.

🚨 Atlanta Subway shooting: Worker shot dead for ‘putting too much mayo on sandwich’ 🚨 https://t.co/Qsho2OPyKK

— The Independent (@Independent) June 27, 2022