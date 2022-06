Koalíciós összetűzés Németországban

Steffi Lemke, a Zöldek által delegált szövetségi környezetvédelmi miniszter támogatná a belső égésű motorok kivezetését 2035-től, Christian Lindner, az FDP vezetője ezzel nem ért egyet.

„Fontos számomra, hogy a német kormány Luxemburgban támogatja az Európai Bizottságot, hogy 2035-től kezdve ne lehessen több szén-dioxidot kibocsátó személygépkocsit forgalomba helyezni” – mondta Steffi Lemke a ZDF reggeli hírműsorában. Ez a szövetségi kormány irányvonala, „amelyet a koalíciós megállapodás is rögzít” – számol be a Die Zeit.

Lindner nyíltan szembement a koalíciós partner miniszterével

Christian Lindner pénzügyminiszter a DPA hírügynökség szerint úgy fogalmazott, „a környezetvédelmi miniszter mai kijelentései meglepőek, mert nem felelnek meg a jelenlegi megállapodásoknak. A szén-dioxid-mentes üzemanyaggal működő belső égésű motoroknak 2035 után is minden járműben alkalmazható technológiának kell hogy legyen”. Hozzátette, hogy az FDP által vezetett minisztériumok ezért még nem járultak hozzá a szövetségi kormány szavazásához.

Robert Habeck, a Steffi Lemkéhez hasonlóan a Zöldek által delegált gazdasági miniszter ezzel szemben azt jelezte, hogy a koalíció közös álláspontot alakított ki. Habeck szerint a német kormány jól felkészülten és összehangoltan indult a találkozóra, tudva, hogy Németországnak döntő szerepet kell játszania Európában a siker érdekében.

Az Európai Parlament ismét előreszaladt

Az Európai Parlament a közelmúltban úgy határozott, hogy 2035-től betiltják a belső égésű motorral hajtott új autók értékesítését az unió területén. A képviselők többsége megszavazta, hogy a gyártók csak olyan személygépkocsikat és kisteherautókat forgalmazzanak, amelyek nem bocsátanak ki klímakárosító üvegházhatású gázokat. A döntés még nem végleges: mielőtt egy ilyen rendelet hatályba léphetne, az Európai Parlamentnek még meg kell állapodnia az uniós tagállamokkal – tette közzé az Automobilwoche.de. Az Európai Bizottság ezt az éghajlatváltozási csomag részeként javasolta, amellyel az EU 2030-ig jelentősen csökkenteni kívánja CO₂-kibocsátását, az Európai Parlament pedig június elején megállapodott a belső égésű gépjárművek fokozatos kivonásáról.

Lemke arról is beszélt, hogy „nem az autók betiltásáról van szó, hanem arról, hogy már most sürgetni kell az elektromobilitásra való átállást”. Hozzátette, a legtöbb gyártó már régen elindult ezen az úton. Nemcsak Németország, mások is megosztottak a kérdésben. A múlt héten Olaszország azt javasolta, hogy a belső égésű járművek betiltását 2040-re halasszák, Róma ötletét Bulgária, Portugália, Románia és Szlovákia támogatja.

Steffi Lemke, a Zöldek által delegált szövetségi környezetvédelmi miniszter (Fotó: EPA/Andreas Gora/Pool)

Steffi Lemke a luxemburgi találkozó előtt azt mondta, nagyon nehéz tárgyalások lesznek. A környezetvédelmi tanács az éghajlatváltozási csomag más részeit is megvitatja, beleértve az erdőirtásmentes ellátási láncokat, valamint egy „klíma-szociális alap” létrehozását az alacsony jövedelmű háztartások terheinek enyhítésére – erről a Focus számolt be.