Két nap alatt két halálos vonatbaleset történt az Egyesült Államokban

Egy nappal korábban egy hasonló ütközésben egy kocsi utasai vesztették életüket.

– jelentette Lukóczki Gábor, a közmédia Los Angeles-i tudósítója.

„Majd’ 250 -en utaztak a Los Angelesből Chicagóba tartó szerelvényen, közülük legalább ötven utast szállítottak a környék kórházaiba, többük állapota válságos. Az oldalukról borult vasúti kocsiból a legtöbben az ablakokon keresztül kitudtak mászni, az elsősegély nyújtók között sokan voltak, akik a közeli városból siettek a katasztrófa helyszínére.”

„A baleset egy nappal azután történt, hogy egy másik szerelvény egy autóval ütközött itt Kaliforniában, a vonat utasai és személyzete közül akkor senki sem sérült meg, de az autóban ülő három ember életét már nem lehetet megmenteni” – tette hozzá a tudósító.

Another video from the scene of the #Amtrak derailment. Amtrak says, “…several cars derailed on train 4 traveling from Los Angeles to Chicago after striking a dump truck at a public crossing in Mendon, Missouri at 1:42 pm.”

Video credit: Rob Nightingale#KAKEnews pic.twitter.com/hlub8FC1vq

— KAKE News (@KAKEnews) June 27, 2022