Putyin először hagyja el Oroszországot a háború kezdete óta

Vlagyimir Putyin orosz elnök két közép-ázsiai államba látogat a héten – közölte az Euractiv orosz médiaforrásokra hivatkozva.

Az elnök Tádzsikisztánt és Türkmenisztánt keresi fel. A két egykori szovjet tagköztársaság meglátogatása lesz az orosz elnök első külföldi útja az ukrajnai háború február végi kitörése óta.

Putyin kedden megbeszélést folytat Emamoli Rahmon tádzsik elnökkel, Türkmenisztánban pedig nemzetközi csúcstalálkozón vesz részt,

amelyen a házigazdán kívül tárgyalásokat folytat Irán, Kazahsztán és Azerbajdzsán képviselőivel.

Médiaforrások szerint, az orosz elnök tervei között szerepel egy fehéroroszországi út lebonyolítása is, amely azért is érdekes, mert Vlagyimir Putyin korábban közölte: országa nukleáris robbanófejek szállítására is alkalmas Iszkander rakétarendszert szállít a Lengyelországgal határos államnak.

