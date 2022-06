Egy lufi okozott hatalmas káoszt a kifutópályán

Egy Portugáliából érkező repülőgép pilótája hárította el a katasztrófát a manchesteri repülőtéren, miután észrevette, hogy egy Peppa malac léggömb sodródik a kifutópályán, közvetlenül a gépe landolása előtt. Utóbb kiderült, hogy a kapitány kapcsolatba lépett a légi forgalmi irányítással, és figyelmeztetett a kifutópályán lévő potenciális veszélyre.

