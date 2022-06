Az elsüllyedt Sammy B a valaha felfedezett legmélyebben fekvő hajóroncs

A USS Samuel B Roberts névre keresztelt, ismertebb nevén Sammy B hadihajót szerdán azonosították két darabra törve egy víz alatti lejtőn, 6985 méter mélyen – számolt be a The Guardian. Az 1912. április 15-n történt legismertebb hajókatasztrófa roncsa, a Titanic ehhez képest csupán 3821 méteres mélységben fekszik hullámsírjában.

A Sammy B most az eddig legmélyebben fekvő roncstól, a USS Johnstontól hódította el az elsőbbséget, 1400 méterrel megdöntve rekordját. A USS Johnstont tavaly fedezte fel Victor Vescovo amerikai felfedező, aki a Sammy B roncs megtalálója is, a Fülöp-szigeteki tengerben.

„Rendkívüli megtiszteltetés volt megtalálni ezt a hihetetlenül híres hajót, és ezáltal esélyt kapni arra, hogy a hősiesség és kötelességtudat történetét elmeséljük azoknak, akik talán nem ismerik a Sammy B történetét és legénységének áldozatát” – nyilatkozott Vescovo.

A Sammy B hadihajó 1944 októberében vett részt a Leyte-öböl menti tengeri csatában, amelyben a japán császári haditengerészet legnagyobb hajóveszteségét szenvedte el. A japán hadierő sikertelenül igyekezett az öbölből kiszorítani az amerikai erőket, amely területet korábban a Fülöp-szigetek felszabadításának részeként szállt meg.

Egyes feljegyzések szerint az amerikai romboló egy japán nehézcirkálót torpedóval tett harcképtelenné, míg egy másikat jelentősen megrongált. Miután a Sammy B a csatározásban az összes lőszerét elhasználta, ezután a japán Yamato csatahajó célba vette és egy kritikus találattal elsüllyesztette. A 224 fős legénységből 89-en életüket vesztették, 120-an menekültek meg, köztük a kapitány, Robert W. Copeland parancsnokhelyettes.

The Sammy B., is the World’s deepest shipwreck. It was located at a depth of 6,895 meters in the Philippine Sea-more than four miles deep-by explorer Victor Vescovo. #DiscoveryChannel #DiscoveryChannelIn #ShipWreck #DeepestShipwreck pic.twitter.com/ZzMDplO99k

— Discovery Channel India (@DiscoveryIN) June 25, 2022