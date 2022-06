Antiszemita botrány miatt követelik a Zöldek miniszterének lemondását Németországban

Komoly botrányt kavart Németországban egy indonéz művészcsoport kiállítása, amelyen antiszemita felhangú festmény jelent meg.

Az installációt múlt kedden végül levették. A képen egy disznóarcú katona látható Dávid-csillaggal, „Moszad” feliratú sisakban, valamint egy véreres szemű, vámpírfogú férfi, aki ortodox kalapot és frizurát visel, a kalapon SS-rúnákkal – olvasható a Frankfurter Allgemeine Zeitung cikkében.

Németországba érkezett az antiszemitizmus – erről cikkez a teljes német sajtó

A Focus német lap elemzését azzal kezdi, hogy „Soha többé! – Ebben állapodtunk meg a posztnáci Nyugat-Németországban, most azonban a zsidógyűlölet beszivárog Németországba”. Hozzáteszik, mindezt gyakorlatilag a teljes németség támogatta, a peremre szorítva a szélsőségeseket. Úgy fogalmaznak,

„iskolások nemzedékei nőttek fel ezen meggyőződésben, és most a világ leghíresebb művészeti kiállítása Kasselben, német földön, a zsidógyűlöletet propagálja”.

Művészet vagy politika? A progresszív kulturális szervezet szerint mindkettő

Az NDR a botrány kapcsán interjút készített Elke Buhrral, a „Monopol” művészeti magazin főszerkesztőjével, aki egyébként korábban megvédte a Documenta kiállítás kurátorait az antiszemitizmus vádjával szemben. Most úgy nyilatkozott, „egyáltalán nem védem ezt a képet, sőt, szerintem nagyon jó, hogy felháborodást váltott ki. Jó az is, hogy a képet először eltakarták, majd le is vették, mert antiszemita sztereotípiákat mutat”.

Az indonéz Taring Padi, magát progresszív kulturális szervezetként aposztrofáló művészcsoport 1998 decemberében alakult, a Szuhartó-diktatúra végnapjaiban. Szuhartót a világ legkorruptabb diktátorának tartották, a hidegháborúban a nyugati hatalmak támogatták egyébként, ez akkortájt nem volt egyedi eset. „A Taring Padi eszközként agitprop esztétikát, karikatúrákat, nagyon politikai rajzokat és transzparenseket használ, hogy a művészetet közelebb hozza a társadalomhoz” – fogalmazott Buhr.

A főszerkesztő kiemelte, hogy

a csoport egyfajta tiltakozó művészetet művel, számukra a művészet a politikai kommunikáció eszköze.

Hangsúlyozta, „az ilyen jellegű karikatúrák eredete egyértelműen Európa. Különösen a náci korszakban használtak ilyen sztereotípiákat és karikatúrákat, azonban ez világszerte elterjedt, mint a kapitalista kizsákmányolás rejtjelezése. Ez messze nem olyan problematikus azokban a kontextusokban, amelyekben ez a csoport utazik, mint itt”.

Buhr véleménye szerint Németországnak is évtizedekbe telt megtanulnia, mi az antiszemita kép, és mitől válik azzá, csakhogy, ahogy fogalmazott, „nyilvánvaló, hogy Indonéziában ilyen vita egyáltalán nincs, vagy legalábbis csak kevéssé van jelen. Ami tény, az az, hogy a fővárosba vezényelt katonákat mind állatként ábrázolják, beleértve az amerikaiakat és saját rendszerük képviselőit is”.

Steinmeier majdnem nem ment el

Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök a hétvégén igen kritikus beszédet mondott, amelynek elején úgy fogalmazott, „majdnem nem jöttem el”.

Buhr szerint Steinmeier belement abba a narratívába, hogy Izraelt bojkottálni fogják a kiállításon – de az sosem hangzott el, hogy Izraelt vagy izraeli művészeket bojkottálnának, így nem is tartja helyénvalónak, hogy egy szövetségi elnök egyszerűen elfogad egy ilyen célzást akkor, amikor meg kellett volna nyitnia ezt a kiállítást.

A Németországi Zsidók Központi Tanácsa a Zöldek által delegált kulturális miniszter távozását követeli

Időközben a „Jüdische Allgemeine” lemondásra szólította fel a Zöldek által delegált kulturális államtitkárt, mivel véleményük szerint Claudia Roth bebizonyította, hogy képtelen az antiszemita botrány kezelésére. A Die Welt idéz a német lap cikkéből,

„hogyan történhetett meg, hogy a BDS-mozgalom (bojkott, elidegenítés és szankciók), mely antiszemita akciókat és célokat követ, akadálytalanul terjeszthette Izrael és a zsidók elleni gyűlöletét a dokumentán?”.

A szerzők úgy ítélik meg, a botrányért egyértelműen a döntéshozók, mindenekelőtt a zöld Claudia Roth kulturális államtitkár viselik a felelősséget.

A Németországi Zsidók Központi Tanácsa által kiadott lap szerint „akinek a »soha többé antiszemitizmus« ígérete nem csak egy szép frázis, annak olyasvalakire kellene bíznia a kulturális minisztériumot, aki hitelesen kiáll a zsidógyűlölet ellen. Olyasvalakire, aki hozzáértéssel és méltósággal gyakorolja hivatalát. Philipp Peyman Engel úgy fogalmazott „(Roth) vagy nem tudta, vagy nem akarta megérteni, hogy a zsidógyűlölet elemi kihívás a demokráciánkkal szemben. Mindkettő a legmagasabb fokon kizárja, hogy alkalmas lenne kulturális államtitkárnak”.

A lap kiemeli még, hogy

„nem engedhető meg, hogy adópénzt zsidógyűlöletre költsenek ebben az országban – azonban ennek az önképnek a Documenta egy hatalmas pofont adott. Roth kulturális miniszter feladata lett volna, hogy ezt megakadályozza, azonban csúfos kudarcot vallott. A németországi zsidó közösség ritkán került ekkora zűrzavarba”.

Az 1955 óta ötévente Kasselben megrendezett Documenta egyébként a világ egyik legfontosabb kortárs művészeti kiállítása, mely idén szeptember 25-ig tart.