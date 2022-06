Közvélemény-kutatás: Az európaiak a békét sürgetik, még akkor is, ha ez Ukrajna számára területi veszteségekkel járna

(Forrás: Facebook)

A tíz európai országra – Finnország, Lengyelország, Svédország, Nagy-Britannia, Portugália, Spanyolország, Románia, Németország, Franciaország és Olaszország – kiterjedő kutatás azt találta, hogy míg az európaiak több mint harmada a békét sürgeti, csupán egyötödük helyezi Oroszország mindenáron való szankcionálását az előtérbe.

A kutatásból az is kiderül, hogy a háborúval kapcsolatban az európaiak ugyannyira aggódnak a megélhetési költségek drasztikus emelkedése miatt, mint amiatt, hogy Oroszország atomfegyverek bevetésére készül.

„Ez nem meglepő, hiszen a háború és a szankciók együttes hatása már így is súlyos terheket rótt az európai háztartásokra, egy esetleges gázembargó bevezetése pedig az árak további emelkedéshez vezetne” – írta Orbán Balázs.

Éppen ezért a béke pártján állók és a szankciókat szorgalmazók többsége is egyetért abban, hogy az Európai Unió a háborúból vesztesként fog kikerülni – tette hozzá.

Az ECFR kutatásából azt is megtudhattuk, hogy sokan már most is úgy látják, hogy a kormányuk túl nagy hangsúlyt fektet a háborúra, míg más sürgető kérdéseket elhanyagol. A harcok folytatásával és a háztartásokat sújtó további terhekkel pedig a békepártiak aránya csak még tovább fog emelkedni.

„A háború mielőbbi békés úton történő befejezése így egész Európa érdeke” – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A címlapfotó illusztráció.