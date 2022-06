Az abortuszjog korlátozása miatt több amerikai nagyvárosban tüntettek

Békés tüntetések zajlottak pénteken amerikai nagyvárosokban az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának döntése, az abortuszjogok szövetségi garanciáinak hatályon kívül helyezése miatt.

New Yorkban több ezer tüntető a manhattani Washington Square-ről a szövetségi bírósághoz, majd Brooklynba vonult. Este az akció az eső miatt véget ért, de a tüntetők egy része Manhattan északi részébe vonult. A New York-i tiltakozásokat koordináló közösségi médiacsoportok nem számoltak be letartóztatásokról.

Eközben a közösségi oldalakon a felhasználók fotókat és videókat tettek közzé hasonló bostoni, philadelphiai, Los Angeles-i és Seattle-i eseményekről.

Abortion rights supporters protest the US Supreme Court taking away the constitutional right to an abortion, Washington Square Park, NYC, Friday, June 24, 2022.#nyc pic.twitter.com/3w9bxope5z — DataInput (@datainput) June 25, 2022

A legfelsőbb bíróság abortuszról szóló döntése miatti düh éjszakájára szóló felhívások pénteken kezdtek el terjedni a közösségi médiában. A jelentősebb abortuszpárti csoportok és szervezetek elutasították az ilyen felhívásokat, hangsúlyozva a tiltakozások békésségének fenntartását.

Pénteken az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hatályon kívül helyezte azt a csaknem ötvenéves döntést, amely szerint a szövetségi kormány garantálta az abortusz jogát. Ez a döntés azt jelenti, hogy az erre vonatkozó normákat mostantól az egyes amerikai tagállamok szintjén kell kidolgozni. A The New York Times szerint a bírósági ítélet után nyolc tagállamban azonnal életbe lépett az abortusztilalom. Joe Biden amerikai elnök pénteken elítélte a legfelsőbb bíróság döntését, és felszólította az amerikai kongresszus tagjait, hogy fogadjanak el egy szövetségi törvényt, amely garantálja a nők abortuszhoz való jogát.