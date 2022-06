Öregített képekkel próbálják kézre keríteni az Alcatrazból 60 évvel ezelőtt megszökött rabokat

A három rab, Frank Morris és a testvérpár, Clarence és John Anglin már a 90-es éveikben járhatnak, amennyiben túlélték a szökést, és azóta is életben vannak – írja a Fox News.

US Marshals still searching for Alcatraz inmates who may have survived escape 60 years ago https://t.co/bj1JCKhX6D

— Fox News (@FoxNews) June 22, 2022