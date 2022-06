Kizuhant egy autó a harmadikról, ketten meghaltak

Két ember meghalt, miután a NIO kínai elektromos autógyártó vállalat egyik járműve kizuhant a cég sanghaji irodájának a harmadik emeletéről szerda délután – tájékoztat a BBC.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) June 23, 2022