Felavatták Banglades leghosszabb, hat és fél kilométeres hídját

A nyolc év alatt 3,6 milliárd dollárból, teljes egészében hazai pénzből felépített híd 100 kilométerrel rövidíti le az utat a főváros, Dakka és az ország második legnagyobb tengeri kikötője, Mongla között. A Világbank és más nemzetközi hitelintézetek korrupciós botrányok miatt vonultak ki a létesítmény finanszírozásából.

Az egyik kínai cég által felépített folyami átkelőt Dakkától 30 kilométerre délnyugatra, Mava településnél avatta fel Haszina Vazed miniszterelnök. A vasárnaptól használható híd 21 közigazgatási egységet köt össze Banglades déli és délnyugati része között.

