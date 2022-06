Vörös riasztás: 350 hektáron ég az erdő, lakott településeket is fenyeget

A drezdai katasztrófavédelmi szolgálat illetékese, Steffen Ludewig a Focus Onlinre-nak azt mondta, hogy a tűz a német hadsereg (Bundeswehr) egyik lőszerekkel teli felvonulási területén keletkezett. A tűzoltóparancsnok szerint

A helyi tűzoltóság mintegy 100 fővel és tucatnyi kocsival vonult ki, de tűzoltó helikoptert, hőkamerákat is bevetettek.

A Tagesspiegel online kiadása péntek délután arról számolt be, hogy a katasztrófevédelem megkezdte a Brandenburg tartomány déli részén található Bad Liebenwerda városka déli negyedében lakók kimenekítésát. Ezen kívül két másik – immár szászországi – település, Gohrischheide és Neuburxdorf környékén is „aktívan figyelik” a fejleményeket. A hatóságok ugyanis attól tartanak, hogy az erős szél további lakott települések felé sodorhatja a lángokat.

Ein #Waldbrand in #Sachsen hat sich über die Landesgrenze nach #Brandenburg ausgebreitet. Das Feuer war am Donnerstag in der #Gohrischheide ausgebrochen. https://t.co/uk2ftz0sdL

— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 24, 2022