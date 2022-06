Von der Leyen: Fel kell készülni az Európába irányuló orosz gázszállítások további zavaraira

Von der Leyen hangsúlyozta: az EU nem térhet vissza az olcsó fosszilis tüzelőanyagokhoz, ezért kiszolgáltatott helyzetben lévő családok és vállalkozások számára nyújtott átmeneti és célzott segítség mellett elengedhetetlen, hogy a tagállamok felkészüljenek az alkalmazkodásra az új körülményekhez.

Today we discussed Europe’s economy.

Of course Russia’s war has an impact, not least on food and energy prices.

We must do everything we can to shield the most vulnerable. #EUCO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 24, 2022