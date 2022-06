Veszélyben vannak a világ legkisebb pingvinjei

Több mint 500 kék pingvin teteme sodródott partra Új-Zéland partjainál az elmúlt hetekben – számol be a Live Science. A szakértők nem tudják pontosan, hogy mi okozta az állatok pusztulását, de valószínűsíthető, hogy a klímaváltozásnak köze van a jelenséghez – írja a National Geographic.

A kék pingvin, vagy más néven törpe pingvin a világ legkisebb pingvinfaja. Az első nagy számban megtalált tetemek május elején kerültek elő az Északi-szigeten. Múlt héten Kaitaia közelében 183 pingvinre bukkantak, az elhullott állatok többsége alultáplált volt. „Egyszerűen nem volt rajtuk testzsír, és alig volt látható izom” – mondta a The Guardiannek Graeme Taylor, az új-zélandi természetvédelmi minisztérium munkatársa. A madárkutató hozzátette, amikor az állatok túlságosan elsoványodnak az úszáshoz, éhen pusztulnak vagy kihűlnek.

Hundreds of little blue penguins are washing up dead on New Zealand’s beaches, in what experts say are more frequent mass die-offs amid changing climate patterns. https://t.co/N0L6TvqtMx

— NBC News (@NBCNews) June 18, 2022