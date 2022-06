Újabb 450 millió dolláros biztonsági segítséget nyújt Ukrajnának az Egyesült Államok

Kirby, aki egyben a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője is kifejtette: Washington szorosan együttműködik Kijevvel annak érdekében, hogy meghatározzák, mely fegyvertípusok felelnének meg a leginkább az igényeiknek. „Az Egyesült Államok továbbra is segíti Ukrajna védelmét, támogatja szuverenitását és területi integritását” – fogalmazott a szóvivő, aki szerint “az ukrán fegyveres erők bátorsága és elszántsága továbbra is inspirálja a világot.” Kirby hozzátette, hogy Amerika elkötelezett amellett, hogy kiálljon Ukrajna mellett, amikor a szabadságáért küzd.

A csomag tartalmáról szólva Todd Breasseale, a Pentagon megbízott sajtófőnöke elmondta, hogy az Egyesült Államok a többi között négy nagy hatótávolságú tüzérségi rakétarendszert, 36 000 darab 105 mm-es lőszert, 18 vontatásra alkalmas taktikai járművet, 1200 gránátvetőt, 2000 gépfegyvert és 18 járőrhajót biztosít Ukrajna számára.

Csütörtökön megérkeztek Ukrajnába az első nagyobb hatótávolságú, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) típusú, precíziós rakétarendszerek – jelentette be Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a Twitteren. Üzenetében a tárcavezető köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és amerikai kollégájának, Lloyd Austinnak a nagy erejű fegyverekért, és forró nyarat ígért az orosz megszállóknak.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022