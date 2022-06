Újabb 300 alkalmazott elbocsátásával csökkenti a költségeit a Netflix

A Netflix filmes streaming szolgáltató immáron a második elbocsátási hullámnak néz elébe, ezúttal 300 embert küldött el annak érdelében, hogy költségeit csökkentse – számolt be a Reuters. A csökkenő tendencia megállítása érdekében a vállalat egy olcsóbb, reklámokkal támogatott előfizetési szint bevezetését is tervezi, melyet Ted Sarandos, a Netflix társ-vezérigazgatója csütörtökön meg is erősített.