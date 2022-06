Történelmi fordulat, megnyílt az unióba vezető út Észak-Macedónia és Albánia előtt

Macron, az uniós tagállamok vezetőinek kétnapos tanácskozását követően tartott sajtótájékoztatóján közölte: az EU Tanácsának francia elnöksége „már a következő órákban” azon fog dolgozni, hogy mihamarabb uniós szintű megállapodás születhessen a két ország európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az uniós tagállamok vezetőinek kétnapos tanácskozását lezáró sajtótájékoztatóján közölte, az EU-tagországok vezetői egységesek a jelenlegi gazdasági és az infláció okozta kihívások közös megoldásában.

Közölte továbbá: a csúcstalálkozó résztvevői támogatták, hogy Horvátország január elsején csatlakozzék az eurót használó országokhoz. A közös uniós fizetőeszköz horvátországi bevezetése az euróövezet erejét és az ellenállóképességét mutatja.

Today we discussed Europe’s economy.

Of course Russia’s war has an impact, not least on food and energy prices.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 24, 2022