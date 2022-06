Nem lesz alapjog az abortusz: hatályon kívül helyezett egy 49 éves törvényt az amerikai alkotmánybíróság

Az Egyesült Államok tagállamainak nagy része már többféle korlátozást bevezetett a művi terhesség-megszakítás szabályozására, a legfelsőbb bíróság pénteki döntése után azonban a tagállamok szabadon rendelkezhetnek az abortuszról, s nem minősül törvénytelennek, ha egy-egy tagállam betiltja azt.

Az 1973-as jogesetben a szövetségi legfelsőbb bíróság azt mondta ki, hogy alkotmányellenesnek számít az abortuszjog korlátozása.

We’re live outside the Supreme Court after the nation’s highest court ruled to overturn Roe v. Wade and the fundamental right to abortion that has been the law for almost 50 years. https://t.co/bRjazATtOo

— ABC News (@ABC) June 24, 2022