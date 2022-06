Megszavazta a szenátus a fegyvertartás biztonságának növelését célzó törvénytervezetet

Megszavazta az amerikai szenátus csütörtökön azt a törvénytervezetet, amely a fegyverek birtoklásának és viselésének biztonságosabbá tételét célozza.

Ez a jogszabály lehet a fegyvertartás korlátozását segítő legfontosabb szabályozás három évtized óta az Egyesült Államokban.

A szenátorok 65-33 arányban hagyták jóvá a tervezetet, amelyet még a képviselőházban is el kell fogadni ahhoz, hogy hatályba lépjen. Ennek azonban várhatóan nem lesz akadálya, és Joe Biden elnök is minden bizonnyal aláírja a törvényt, hiszen maga is sürgette annak kidolgozását. A szenátusi pozitív kimenetel is várható volt, mert mindkét nagy párt részt vett a kidolgozásában.

A javaslat egyebek között vizsgálatnak vetné alá a fegyvervásárlást tervezők előéletét, hogy kiszűrhessék közülük azokat, akik veszélyesek a társadalomra. Lehetővé tenné, hogy az egyes államok hatóságai indokolt esetben elkobozzák a már eladott fegyvereket, és nagyobb ellenőrzést igyekszik biztosítani az illegális fegyverkereskedelem ellen.

Az amerikai szabályozás szigorítását az elmúlt hónapok súlyos fegyveres ámokfutásai gyorsították fel. Csak májusban két tömeggyilkosságot követtek el lőfegyverekkel: egy texasi elemi iskolában 19 gyermek és 2 felnőtt halt meg, a New York állambéli Buffalóban pedig 10 színes bőrű halálos áldozata volt egy lövöldözésnek egy szupermarketben.

Ugyancsak csütörtökön mindazonáltal az amerikai legfelsőbb bíróság a kongresszusival szemben ható döntést hozott azzal, hogy megsemmisítette New York állam fegyverviselést korlátozó törvényét. Az Egyesült Államok alkotmánybíróságának is tekinthető, konzervatív többségűként számon tartott testület tagjai 6:3 arányban szavaztak a korlátozás eltörlése ellen, egyebek között azzal az indoklással, hogy az alkotmány minden amerikai polgár számára biztosítja a szabad fegyvertartás jogát.