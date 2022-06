Lezuhant egy orosz katonai szállítógép, többen meghaltak

A hírügynökség úgy értesült, hogy a balesetnek legkevesebb négy halálos áldozata van. Öt sérültet kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos. A gép a lakóházak közelében, egy mezőn ért földet, anyagi kár nem keletkezett. A tüzet eloltották.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a balesetet a repülő hajtóművének meghibásodása okozta, a személyzet úgy döntött, hogy kényszerleszállást hajt végre. A tárca közölte, hogy a jármű egy része megsemmisült. Az Il-76-os gyakorló repülést hajtott végre, rakományt nem szállított.

🧵Russian Airforce IL-76 cargo plane has crashed near Ryazan, ~200km away from the Kremlin. Out of 9 soldiers onboard the plane, 3 dead and 6 heavily injured. pic.twitter.com/PaN8gbfz7O

— Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2022