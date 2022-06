Amerika kettészakadt az abortusztörvény módosítása után

Joe Biden amerikai elnök „hibásnak, szélsőségesnek és irreálisnak” bélyegezte a bírósági döntést, és kijelentette: politikusoknak nem szabadna beleszólniuk olyan döntésbe, amelyet egy nőnek és orvosának kell meghoznia, valamint hogy ő minden tőle telhetőt megtesz majd annak érdekében, hogy a nőknek azokban a tagállamokban is joguk legyen az abortuszhoz, amelyekben azt a szövetségi legfelsőbb bíróság határozata nyomán megtiltják.

Megjegyezte azonban, hogy egy elnöki rendelet az ügyben nem garantálná a nőknek a választás jogát.

While today’s Supreme Court decision to overturn Roe v. Wade puts at risk the health and lives of women across America, most states in this country still recognize a woman’s right to choose. Here’s what you should know.

— President Biden (@POTUS) June 24, 2022