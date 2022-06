„A kárt nem lehet jóvá tenni, de be lehet számítani a büntetésbe” – életfogytiglant is kaphat Jeffrey Epstein kerítőnője

Az amerikai vádhatóság csütörtökön ismertetett indítványa szerint az asszony – aki Jeffrey Epstein néhai pénzember kerítője és barátnője volt – harminc és ötvenöt év közötti börtönbüntetést érdemel a szövetségi ítélkezési iránymutatásokkal összhangban.

A védelem ugyanakkor a múlt héten előterjesztett indítványában legfeljebb öt év börtönt javasolt, mondván, hogy Maxwellnek nem szabadna Epstein bűneiért felelnie, aki a szexuális visszaélések kitervelője és elkövetője volt.

Az ügyészség ezzel szemben azzal érvelt, hogy a nő „kulcsszerepet játszott a tizenéves fiatal lányok ellen elkövetett borzalmas szexuális visszaélésekben”. Az ügyészség gyalázatosnak nevezte a Maxwell által elkövetett bűncselekményeket.

– emelte ki a vádhatóság.

Ghislaine Maxwell trial: Prosecutors say she should be sentenced to 30-55 years for sex crimes https://t.co/ENBlcMPuRy

— Fox News (@FoxNews) June 23, 2022