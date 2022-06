Több ezren tüntettek az áremelkedések miatt az ecuadori fővárosban

Ecuadorban már tíz napja tüntetnek országszerte, és jóllehet a szerdai tiltakozást sikerült békés mederben tartani, az utóbbi napokban több helyen – köztük a fővárosban is – erőszakba torkolltak a megmozdulások.

A tüntetéseket elsősorban őslakosok csoportjai szervezik, akik a többi között a farmereknek juttatott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítását, valamint az olajkitermelés és a bányászat bővítésének leállítását követelik földjeik védelmében.

Szerdán ismeretlenek másodjára támadták meg az ország főügyészének az irodáját. A tüntetést szervező csoportok elhatárolódtak az incidensektől.

Eighth day of general strike in #Equateur against rising prices and the government. Thousands of natives are currently heading towards #Quito the capital. #ParoEcuador2022 #ParoNacionalEc2022 pic.twitter.com/eqUCCYJ9fj

— European Union Club (@EuropeanUnionC) June 21, 2022