Telefonnal világítottak szülés közben a kórházban, majdnem levágták az kisbaba fülét

Feljelentette a szülésorvosát egy asszony Mexikóban, miután az véletlenül majdnem levágta újszülött kisfia fülét.

A 19 éves Karla Urizandi az észak-mexikói Mexicali egyik szakklinikájának szülészetére került, ahol kiderült, hogy a kisbabája csak császármetszéssel jöhet a világra.

Mielőtt a műtét megkezdődött volna, a klinikán áramszünet lépett fel, az orvosok pedig kénytelenek voltak a műtőben a mobiltelefonjaikat használni fényforrásként – írta a Daily Star.

A szülész, David Santoyo, miközben a műtétet hajtotta végre, észrevette, hogy a csecsemő feje kissé feldagadt. A rendellenességet egy jóindulatú érdaganat, hemangióma okozta, és az orvos úgy döntött, hogy ott helyben eltávolítja.

A rossz látási viszonyok miatt azonban nemcsak a daganatot metszette ki, hanem a baba

bal fülét is mélyen megvágta, olyannyira, hogy a sebet varrni kellett.

#EntrevistaMVS | #AlAire por el 102.5 FM, @MVStvOficial y https://t.co/umX8q85H75: Sonia Martínez, Madre de Karla Araceli Urizandi, habla en #LaPrimeradeMVS sobre su nieto, quien perdió la oreja tras una cesárea realizada sin luz pic.twitter.com/uq4PlkegVo — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 16, 2022

A műtét után Karla a kisfiát is a kezébe foghatta. Nem sokkal később a fiatal édesanya férje, Juan Solis idegesen rontott be az ajtón, miután megtudta, hogy valójában mi is történt a műtőben. Miután részletesen elmesélte a feleségének, hogy az orvosok el akarták titkolni a balesetet, Karla teljesen ledöbbent.

„Három mobiltelefonnal a hasamra szegezve kezdték meg a császármetszést. Egy kórházban ilyet nem lehetne csinálni. A férjemtől kellett megtudnom, hogy majdnem levágták a fiam fülét. A szülés után hiába vártam, hogy egy orvos vagy valaki bejön és magyarázatot ad a történtekre, de nem így történt. Ezért vállalniuk kell a felelősséget” – mesélte a feldúlt anya a helyi sajtónak.

Karla Urizandi és Juan Solis végül orvosi műhiba miatt feljelentést tett a Baja California állami ügyészségen.

