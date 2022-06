Teherbe ejtett egy kislányt az erőszakoló, a kitoloncolás ellen azzal érvelt, hogy a fiának példaképre van szüksége

Egy 51 éves férfi teherbe ejtett egy 13 éves lányt az angliai Rochdale-ben, majd a bíróságon kérte, hogy ne toloncolják vissza Pakisztánba, mert a fiának példaképre van szüksége – írja a Daily Mail.

Két férfi, az 51 éves Adil Khannak és az 52 éves Qari Abdul Rauf kitoloncolását szorgalmazzák az Egyesült Királyságban, ugyanis mindketten egy szexuális bűncselekményeket elkövető banda tagjai, akik közül kilencet, Khant és Raufot is, 2012 májusában ítélték el. A banda 2008-tól kezdve mintegy két éven át fiatal lányokat itatott le, kábítószert adtak nekik, majd csoportosan megerőszakolták őket.

A két férfit 2016-ban feltételesen szabadlábra helyezték. A bíróság vissza akarta őket toloncolni Pakisztánba, azonban a férfiak azzal az indokkal nyújtottak be fellebbezést, hogy a kitoloncolás sérti az emberi jogaikat.

Paedophile Rochdale grooming gang member argues against deportation because his son needs a role model https://t.co/NSeL4rWKe5

