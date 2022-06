Megérkezett Ukrajnába az amerikaiak félelmetes precíziós rakétarendszere

Üzenetében a tárcavezető köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és amerikai kollégájának, Lloyd Austinnak a „nagy erejű fegyverekért”, és „forró nyarat” ígért az „orosz megszállóknak”.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022