Hortay: A német gázvészhelyzet egész Európát sodorja veszélybe

Kihirdették Németországban a földgázellátási válsághelyzet riasztási fokozatát. A német gazdasági miniszter szerint a helyzet komoly, szerinte a gázszállítások leállítása gazdasági támadás Európa ellen. A német kormány háromlépcsős gázvészhelyzeti tervet készített, most a második riasztási fokozatot aktiválta. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúra-kutató Zrt. energetikai üzletágának vezetője az M1-en elmondta: Ez a lépés már lehetővé teszi az áremelkedés azonnali áthárítását a fogyasztókra.

Kihirdették Németországban a földgázellátási válsághelyzet riasztási fokozatát

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúra-kutató Zrt. energetikai üzletágának vezetője elmondta: A háromlépcsős vészhelyzeti terv első szakaszát már márciusban életbe léptette a német kormány, melynek keretében a gazdasági minisztériumban egy stáb figyelte a helyzetet és egy kommunikációs kampánnyal a fogyasztás mérséklésére akarták rávenni az embereket.

A második lépcső, amit most vezettek be, már konkrét intézkedéseket tartalmaz, többnyire gazdasági ösztönzőket, például egy aukciós rendszert, amivel rávennék a nagyobb fogyasztókat, hogy csökkentsék a földgázigényüket. Létrehoztak egy 15 milliárd eurós alapot, amellyel az gáztárolókat kompenzálnák a megnövekedett energiaárak miatt, továbbá újraindítják a széntüzelésű erőművek egy részét is.

A második fázis része lehet még az is – bár döntés még nem született róla –, hogy

lehetővé teszik a szolgáltatók számára az áremelkedés azonnali áthárítását a fogyasztókra. Erre várhatóan a következő napokban kerül sor.

A harmadik fázis során pedig már vészhelyzet lenne és fogyasztókat kapcsolnának le a rendszerről.

Kapcsolódó tartalom

Németország tavaly a teljes energiaigényének több mint negyedét fedezte földgázból, ennek a felét pedig Oroszországból szerezték be. Ha a korlátozott szállítás fennmarad az egy 20 milliárd köbméteres lyukat okoz az ellátásban és ez az Európai Unió szempontjából is számottevő mennyiség.

Nincs alternatívája az orosz gáznak

Az EU-nak nincs sok lehetősége, nem tud alternatívához jutni és nem is rendelkezik a megfelelő infrastruktúrával ahhoz, hogy kiváltsa az Oroszországból érkező gázt. Globálisan egy általános energiahiányos állapot van, ugyanakkor rövid távon ez a korlátozás ellátási nehézségeket nem okoz, de a tározók feltöltését télre már jelentősen befolyásolja.

A konfliktus rendezésén kell dolgozni, mert ha ez az állapot fennmarad, az Európa szerte komoly problémákat okoz, alternatív források pedig nincsenek – fejtette ki a szakértő.

Kapcsolódó tartalom