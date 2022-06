Elkezdődött az EU-csúcs: Megosztottak a tagállamok az újabb szankciók és a tagjelöltségek megadásában is

Elkezdődött az uniós tagállamok vezetőinek kétnapos csúcstalálkozója Brüsszelben. Az állam és kormányfők áttekintik a háborús helyzetet, illetve Ukrajna, Georgia és Moldova tagjelölti státusza is napirendre kerül. Orbán Viktor miniszterelnök már korábban jelezte, hogy egyetért azzal az uniós javaslattal, hogy Ukrajnának és Moldovának adják meg az európai uniós tagjelölti státuszt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak az az álláspontja, hogy Georgia és Bosznia esetében is biztosítani kell a tagjelöltséget – számolt be az M1 Híradó. Baraczka Eszter Brüsszelből bejelentkezve elmondta: Ukrajna és Moldova esetében biztosnak tűnik a tagjelölti státusz, de újabb Oroszország elleni szankciós csomag nincs az asztalon.

Elkezdődött a kétnapos Uniós csúcs Brüsszelben Baraczka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója elmondta: Ami biztosnak tűnik, hogy Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszt kapnak, de ez még közel sem jelent tagságot és az Európai Unió mindent meg is tesz annak érdekében, hogy ez így maradjon. Ukrajna esetében morális kötelesség a státusz megadása, de a két ország nagyon messze áll a csatlakozás feltételeinek teljesítésétől. A záródokumentum tervezetében egy úgynevezett „menekülőzáradék” szerepel az EU számára, amely megemlíti a csatlakozni kívánó ország gazdasági teljesítményére és az unió felvevőképességére vonatkozó feltételeket, így ezzel lehet blokkolni az új tagállamok felvételét. A nyugat-balkáni országok tekintetében a bolgár vétó kapcsán volt esély az előrelépésre, de ez a bolgár kormány tegnap megbukott. Ez nem segít abban, hogy feloldják Bulgária vétóját Észak-Macedóniát illetően, de a bolgár kormányfő optimistán nyilatkozott az esetleges feloldás ügyében. Egyelőre nincs az asztalon újabb Oroszország elleni szankciós csomag, de a záródokumentum tervezetében szerepel az eddigi szankciók megtartása. A tagállamok megosztottak a kérdésben: Lengyelország és a Baltikum szorgalmazza a hetedik szankciós csomag bevezetését, de a többi tagállam inkább lassítana és megnézné, hogy az eddigi szankciókat mennyiben sikerült végrehajtani. Kapcsolódó tartalom „Az EU maga veszi ki az oroszok kezéből a tőrt, hogy önmaga ellen fordítsa” – interjú Tóth Máté energiajogásszal A hirado.hu-nak nyilatkozó szakértő szerint az európai országok kitettsége a gázszolgáltatásnak túl nagy ahhoz, hogy az EU újabb szankciókkal, korlátozásokkal még tovább rontson az ellátási helyzeten. Magyarország támogatja Ukrajna és a Nyugat-Balkán tagjelöltségét Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja az Európai Unió tagjelölti státuszát – ezt az álláspontot képviseli az EU-Nyugat-Balkán-csúcson Orbán Viktor. A miniszterelnök kedden mindezt az ukrán elnökkel is közölte, akivel telefonon egyeztetett. Erről a közösségi oldalán számolt be a kormányfő. Orbán Viktor a tárgyalás során hangsúlyozta: Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja az Európai Unió tagjelölti státuszt, Magyarország az uniós csúcson is ezt az álláspontot fogja képviselni. A közlemény szerint Orbán Viktor arról is beszélt az ukrán elnökkel, hogy Magyarország már mintegy 800 ezer ukrajnai menekültet fogadott be. Volodimir Zelenszkij a beszélgetés után videoüzenetben köszönte meg a magyar kormányfő támogatását. „Nagyon gyümölcsöző beszélgetést folytattam Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Meghívtam Ukrajnába és megköszöntem országunk szuverenitásáért és területi integritásáért nyújtott fontos támogatását. Megegyeztünk, hogy fejleszteni fogjuk együttműködésünket az energiaszektorban” – mondta az ukrán elnök. Bulgária blokkol A brüsszeli egyeztetést beárnyékolja, hogy Bulgária blokkolja Észak-Macedónia uniós csatlakozását, mert Szkopje és Szófia között maradtak lezáratlan kérdések. De mivel az Európai Unió egy csomagban kezeli a nyugat-balkáni országok integrációját, ezért nemcsak Észak-Macedóniával, hanem például Albániával sem kezdődnek meg a tárgyalások. Az albán miniszterelnök nem is leplezte felháborodását a csúcsra érkezve. „Egy NATO-ország, Bulgária, foglyul ejtett NATO-országokat, nevezetesen Albániát és Észak-Macedóniát, miközben egy háború dúl Európa hátsó udvarában, mindezt 26 másik ország nézi ezt tétlenül” – mondta Edi Rama. A politikus üdvözölte, hogy Ukrajna megkaphatja a tagjelölti státuszt, ugyanakkor hozzátette, hogy reméli, hogy az ukránokban nem kelt mindez nagy illúziót. A szerb elnök sem volt túlzottan derűlátó, mivel Szerbia sem került közelebb az uniós tagsághoz. „Bízunk benne, hogy a Nyugat-Balkán számára lesznek előrelépések ha ez megtörténik, akkor jó, ha nem, akkor nem számít. Mindenesetre hálásak vagyunk az Európai Uniónak, amiért befektetett országainkba, adományoz hatalmas mennyiségű pénzt, mi pedig mindent megteszünk, hogy vigyázzunk magunkra” – jelentette ki Aleksandar Vučić. Az Európai Tanács elnöke szerint lehet előrelépés a két ország ügyében. „A francia elnökség olyan javaslatot tett az asztalra, amely lehetővé teszi a tárgyalások mielőbbi megkezdését Albániával és Észak-Macedóniával. Számunkra ez a legfontosabb. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy eredményt érjünk el” – hangsúlyozta Charles Michel, aki szerint döntő pillanat, hogy Brüsszel tagjelölti státuszt fog adni Ukrajnának és Moldovának. Zelenszkij rájött, hogy a magyar támogatás nélkül tehetetlen Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszával Brüsszel azt jelzi, hogy azt szeretné, hogy ha a térség az EU érdekszférájává váljon – mondta Deák Dániel egy videóelemzésben. A XXI. Szzad Intézet vezető elemzője szerint az EU nem akarja, hogy a két ország az orosz érdekszférához csatlakozzon. „Egyszerű politikai gesztus ez jelen pillanatban. Sem Moldova, sem Ukrajna nem teljesít egyetlen egy feltételt sem ahhoz, hogy uniós tag legyen. Mind a kettő ország meglehetősen elmaradott. Ukrajna esetében egy háborúban lévő országról beszélhetünk. Tehát nem lehet arról beszélni, hogy Ukrajna uniós tag legyen belátható időn belül” – fogalmazott a vezető elemző. A politológus Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij telefonos tárgyalásáról úgy fogalmazott: mintha az ukrán fél rájött volna arra, hogy a konfrontáció, a vita helyett az együttműködés az érdeke Ukrajnának is, Magyarország jóváhagyása nélkül pedig tagjelölti státuszt sem kaphat.