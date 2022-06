A Skynet Kínában ébred öntudatra?

A kínai tudósok által fejlesztett új szuperszámítógéppel az emberi agy sebességével képes futtatni a mesterséges intelligenciát.

A The Star és a South China Morning Post arról számoltak be, hogy a The Newest Generation Sunway szuperszámítógépként emlegetett számítógép egy szinten van az amerikai energiaügyi minisztérium által épített legújabb, a hónap elején a világ legerősebb számítógépének tartott Frontierrel – írja a zerohedge.com amerikai portál.

A kínai tudósok a „BaGuaLu” nevet adták mesterséges intelligenciamodelljüknek, ez nagyjából „alkimista fazék”-ként fordítható le (vagy akár „félénkség a táskában” – a kínaiak szeretnek képekben beszélni, utóbbi fordítás, bár az öntudatra ébredő gép a tanulmányban nem szerepel, ez a fordítás azért utalhat rá, hasonlóképp persze az alkimista fazék is – a szerk.). A Sunway 174 trillió paraméterével szinte megegyezik az emberi agy szinapszisaival.

Ez annyit jelent, hogy a szupergép „másodpercenként egymilliárd milliárd műveletet végez, ami másodpercenként 5,3 lebegőpontos műveletként (exaflops) fejezhető ki, és több mint 37 millió CPU-maggal rendelkezik” – áll a kínai tudósok által közzétett kutatásban. Mindez mintegy négyszerese a Frontier teljesítményének.

Emellett kilenc petabájt memóriával rendelkezik, ez 2 millió különböző DVD-minőségű film tárolására lenne elegendő, a csomópontok közötti kommunikáció olyan gyors, hogy vetekszik az emberi agy sebességével.

A jelentés szerint a mesterséges intelligencia lehetséges felhasználási területei az arcfelismerés és az autonóm vezetés lehetnek, valamint az orvosi tudományok, a kémia és a nyelvi fejlesztés területén is felhasználható lenne.

„A kínai cikk nem említi azt az esetet, hogy esetleg a gép átveszi a világ feletti uralmat” – jegyzi meg epésen a ZeroHedge.

