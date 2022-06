Nem adhatott vért, mert nem mondta meg terhes-e a 66 éves férfi

A 66 éves Leslie Sinclair elkötelezett donor, aki az elmúlt öt évtizedben több mint 60 liter vért adott.

A férfit a legutóbbi véradása során azonban kiutasították a skóciai Stirlingben lévő Albert Halls klinikáról, mivel egy hatvanas éveiben járó férfiként nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy terhes-e – írta a New York Post.

A klinika személyzete szerint, mivel a férfi nem töltötte ki a kérdésre vonatkozó rubrikát a kórházi űrlapon, nem fogadhatják el a vérét. A kétgyermekes édesapa, Sinclair elmondta, hogy 18 éves kora óta ad vért, és korábban sosem történt vele semmi baj.

