Nagyító segítségével, de leérettségizett a 92 éves rekorder

Derek Skipper a Cambridge melletti Comberton Village College-ban vizsgázott le. A felkészülés során az idős férfi nem csak a matematikai készségeket sajátította el, de megtanulta használni az internetet is, főleg a YouTube-on mozog otthonosan, mivel a felkészülést nagy részben ott végezte.

Pensioner finally passes his maths GCSE at the age of 92 https://t.co/Io5O0QrAUw via @MetroUK — BLV Law (@blvlaw) June 22, 2022

„Egy kicsit lassabb voltam a vizsgán, mivel időnként kikapcsoltam, az agyam egy-két percre leállt” – mondta a férfi. Hozzátette, mivel kifutott az időből, ezért több bonyolult kérdésre nem tudott válaszolni.

Van egy barátunk, aki most 19 éves, háromszor is megbukott a matematikaérettségin. Neki akartam segíteni azzal, hogy megmutatom, én is le tudom tenni a vizsgákat – mondta.

Az idős férfi azt is elmesélte, hogy fiatalon csak egy napot hagyott ki az iskolából a második világháború alatt. Akkor is azért, mert defektet kapott a biciklije, amivel iskolába járt.

Később sikeresen teljesítette az érettségivel egyenértékű vizsgákat, de most már „hivatalosan” is leérettségizett. Skippernek már gyenge a látása, ezért külön nagyítót biztosítottak neki a vizsgákhoz.

A címlapfotó illusztráció.