Letarolta az irányítótornyot, majd kigyulladt egy repülő, az utasok fejvesztve menekültek

Több mint száz fővel a fedélzetén zuhant le egy utasszállító Miamiban kedden, miután leszállás közben meghibásodott a futóműve – írja a Daily Mail.

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) June 22, 2022