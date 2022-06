Leszámolás áldozata lett egy golyóálló mellényt viselő majom

Az állatot, amely az El Changuito névre hallgatott és egy speciálisan készített terepszínű kabátot, illetve pelenkát is viselt, az egyik halott fegyveres testén fekve találták meg.

A húszas éveiben járó férfi a hírhedt a La Familia Michoacana drogbanda tagja volt, amelyet a mexikói főügyészség és a nemzeti gárda együttes erővel akart kézre keríteni.

Azt, hogy a majmot a halálos találat melyik testrészén érte, nem hozták nyilvánosságra. Az állatról szóló hírek villámsebességgel terjedtek az közösségi médiában, sokan azt gondolták, hogy nem igazak, később azonban a rendőrség megerősítette azok valóságtartalmát.

A Twitteren a felhasználók egy felettébb bizarrul megszerkesztett képpel búcsúztak a lövöldözés aprócska áldozatától.

„Még nem rajtad volt a sor, barátom. Nyugodj békében” – olvasható a képre szerkesztett üzenetben.

