Legalább 130-an meghaltak a földrengésben

Az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet (EMSC) szerint a rengéseket Pakisztánban és Indiában is érezték.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a földrengésnek Nangarhar és Hoszt tartományban is vannak halálos áldozatai.

#Afghanistan’s state-run news agency is reporting that at least 155 people have been killed in an #earthquake in the country’s eastern #Paktika province.

Information remained scarce otherwise on the magnitude 6 earthquake that struck. pic.twitter.com/gxoUbrRRgH

