Közel egy mázsás óriáspitont találtak Floridában

A Florida déli részén fekvő Everglades Nemzeti Park mocsaras, lápos vidékén tanyázott a nőstény óriáspiton, amelyet még decemberben fogtak be, egy jól bevett technikával. Csalinak egy hím példány használtak és a GPS vezette el a kutatókat a minden várakozásnál hatalmasabb óriáspitonhoz. Három ember is csak nehézségekkel tudta elszállítani az óriáshüllőt a kutatóközpontba, ahol elaltatták. A hírt először a National Geographic közölte.

A felboncolt állat testében 122 tojást találtak, amely szintén rekordnak számít. A boncolás során azt is megállapították, hogy az állat utoljára egy fehérfarkú szarvast fogyasztott el, amely védett állatnak számít az államban. Mindez riasztó jelnek értékelték kutatók, akik aggodalmuknak adtak hangot a kígyópopuláció fenntarthatatlan ütemű növekedését látva.

