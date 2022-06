Kínában 50 éves csúcsot döntött az árvízszint

Kína két tartományában kedden fokozták az árvízvédelmi figyelmeztetést, mivel a folyók megáradtak, továbbá az árvízszintek az 50 éves csúcsot is megdöntötték – mutatott rá a BBC.

Az állami médiában közzétett videókon látható, amint a megduzzadt folyók autókat sodornak el az utcákon, valamint embereket próbálnak kötelekkel kimenteni. A meteorológusok szerint 1961 óta nem volt ilyen sok csapadék a térségben.

Az árvízhelyzetre való tekintettel a folyópartok mentén és az alacsonyan fekvő városrészekben élő lakosokat felszólították, hogy költözzenek magasabb területre. A Guangdong tartománybeli Shaoguan városa egyike legsúlyosabban érintett területnek, ahol a legmagasabb szintre emelték az árvízvédelmi riasztást, mivel a térségben május vége óta rekordmennyiségű eső esett. Hasonló riasztást rendeltek el a Qingyuan városában is.

A Kínai Népköztársaság nagykövete, Deng Xijun Twitter-oldalán írt a Guangdong tartományban hozott intézkedésekről, amelyek szükség esetén az iskolák, termelés, közlekedés és a vállalkozások felfüggesztését is eredményezhetik annak érdekében, hogy az emberek életének biztonságát biztosítsák – fogalmazott a nagykövet.

The authorities concerned of S #China‘s Guangdong Province upgraded its flood control emergency response to Level I at 7:00pm ystd &ordered govts of all areas at risk to immediately suspend schools, productions, traffic &businesses if necessary to ensure safety of people’s lives. pic.twitter.com/TqFduBo9Jb — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) June 22, 2022



Az interneten számos felvétel található, amelyen a Kínát sújtó árvíz pusztító hatása látszik, az egyik ilyen felvételen egy tűzoltó autót ragad magával az árhullám, míg egy másikon Yingde városa került víz alá a felvételeket megosztó Himalaya News Voices Twitter-oldala szerint.

FLOOD ALERT – A fire truck was swept away by flood waters in China.#naturaldisaster #chinaregimecrisis pic.twitter.com/nzx8gicuOI — Himalaya News Voices 🚨 (@himalayavoices) June 19, 2022

FLOOD DISASTER – The flooding situation in Yingde at 8 am on June 22, the water is still rising and 33 feet high above the normal water line! #manmadedisaster #chinaregimecrisis pic.twitter.com/8LqKuiTyUj — Himalaya News Voices 🚨 (@himalayavoices) June 22, 2022



A Guangdongot és Guangxit körülölelő, alacsonyan fekvő Gyöngy-folyó medencéjében az esőzés megzavarta az ellátási láncokat, ahol a gyártás és a hajózás már korábban is megszenvedte a szigorú koronavírus miatti intézkedéseket. Eközben a délkelet-kínai Csianghszi tartományban a hatóságok árvízvédelmi figyelmeztetést adtak ki, miután kilenc körzetben 485 ezer embert érintett az árvíz – jelentette a Hszinhua kínai hírügynökség.

Az ügynökség tájékoztatása szerint a térségben 470 millió jüan (megközelítőleg 26,33 milliárd forint) gazdasági kár keletkezett, és 43 300 hektárnyi termés pusztult el. Helyi tisztviselők a jelenlegi helyzet lehetséges romolására is felhívták a figyelmet, ugyanis a Gyöngy-folyó vízszintje várhatóan tovább fog emelkedni.

A Kínai Nemzeti Meteorológiai Központ közölte, hogy a május eleje és június közepe között Guangdong, Fujian és Guangxi tartományokban lehullott átlagos csapadékmennyiség elérte a 621 millimétert, ami 1961 óta a legmagasabb érték. A nyári esős évszak rendszeresen áradásokkal jár Dél-Kínában, amelyet az éghajlatváltozás is súlyosbít. Ezzel szemben az ország északi részén számos területen szokatlanul magas hőmérséklet tapasztalható, de az előrejelzések szerint az eső legközelebb ott fog lecsapni – tette hozzá a BBC.

Nyitókép: Vízzel elöntött vasúti pályaszakaszon munkások a kínai Csianghszi tartománybeli Sangzsaóban 2022. június 21-én. Kína déli részén több tízezer ember kényszerült otthonának elhagyására az árvizek miatt. MTI/AP/Chinatopix