Globális békeindex: 90 országban javult, 71 országban romlott a békehelyzet – Magyarország előkelő helyen

Az Institue for Economics and Peace elnevezésű kutatóinézet által 2022-ben kiadott Globális békeindex szerint a béke mértéke az elmúlt 14 évben a tizenegyedik alkalommal romlott – számolt be a ZeroHedge portál . A felmérés szerint 90 országban javult, míg 71 országban romlott a békehelyzet. Magyarország a listán előkelő helyen szerepel, két helyet javítva továbbra is a legmagasabb békeszintű országokhoz sorolható.