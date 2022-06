Éjfél után megremegett a föld: több ezer afgán család sorsa múlik a gyors segítségen

Helikopterek érkeztek az afganisztáni Paktika tartomány egyik fennsíkjára. Egyelőre csak innen tudják elszállítani a szerda hajnali földrengés súlyos sérültjet, a 6,1-es erősségű földrengés ugyanis részben vagy teljesen elzárta a falvakat az alacsonyabban fekvő településektől.

Az évtized legsúlyosabb földrengésének középpontja az ország délkeleti részén, nem messze a pakisztáni határtól, Hoszt város közelében volt, 51 kilométeres mélységben, helyi idő szerint éjjel fél kettő után, amikor szinte mindenki aludt.

– mondta egy helyi nő. A földrengés 1800, főleg vályog- és könnyűszerkezetes házat tett tönkre.

Az erős rengéseket 500 kilométeres tartományban érezték, földmozgást jelentettek Indiából, Pakisztánból és még Iránból is.

Szerda délutáni adatok szerint a halálos áldozatok száma már ezer fölött volt, és mintegy ezerötszázan megsérültek. Legtöbben Paktika tartományban haltak meg, ahol földcsuszamlások is voltak.

A természeti katasztrófavédelmi minisztérium tálib tisztviselői szerint a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a mentők elérik a földrengés sújtotta területeket.

„A kormány százezer afgánit ad készpénzben az áldozatok és ötvenezret a sérültek családjainak” – jelentette be Malavi Sarafuddin, az afgán katasztrófavédelmi minisztérium helyettes vezetője. Az összegek átszámítva körülbelül 420 ezer, illetve 160 ezer forintot jelentenek.

Disaster in Afghanistan

A 6.1 magnitude earthquake has wreaked havoc in Afghanistan killing up to a 1000 people and injuring several more

Our thoughts and prayers are with the deceased and their families at this point of time

