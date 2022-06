Bűnpártoló Biberaj: repült a Soros által támogatott ügyész

Botrányos körülmények között eltávolíttatta a bíró egy büntetőügyből az egyesült államokbeli, virginiai Loudoun megye ügyészét, Buta Biberajt, akit az ügyvédi kamarából is kizárhatnak. A vádhatóság képviselője ugyanis félrevezette a bíróságot. A számos orgánum által csak Soros György által finanszírozott baloldalinak leírt Biberaj nem először kerül az újságok címlapjára. Soros 2015 óta több mint 18 millió dollárt költött baloldali ügyészek megválasztásának finanszírozására, közöttük Biberaj kampányára is.

Rendkívül ritka lépés – így jellemezte a Fox News amerikai hírtelevízió és a Breitbart című konzervatív híroldal azt a végzést, amelyet James Plowman, a Loudoun megyei körzeti bíróság bírája hozott a virginiai Loudoun megye ügyésze, Buta Biberaj ügyében.

A bíró szerint az egyébként Macedóniában született Biberaj szándékosan félrevezette a bíróságot és a nyilvánosságot,

amikor megpróbálta a bírákat rávenni, hogy kössenek vádalkut egy gyanúsított ügyében, így végzést hozott arról, hogy az ügyészt és egész hivatalát eltávolítja a folyamatban levő ügyből.

Far-left prosecutor who was backed by billionaire financier George Soros has been removed from a case in Loudoun County, Va. Circuit Court Judge James Plowman removed Commonwealth’s Attorney Buta Biberaj’s office for “deliberately misleading the Court.” https://t.co/GwVJTw2h0Z pic.twitter.com/bfAbSx1rGv — Jim Person (@JimPerson) June 14, 2022

Hazudtak a bíróságnak

Biberaj a virginiai főállamügyész részéről is tűz alá került: Jason Miyares szerint ugyanis az ügyész „jobban törődik a bűnözőkkel, mint a kárvallottakkal”. Miyares jelezte: levelet írt az illetékes bíróságnak, s támogatja Biberaj eltávolítását.

Virginia AG Jason Miyares called out a far-left prosecutor funded by liberal billionaire George Soros for allegedly putting criminals before families. https://t.co/vf9QPsAc7T — NewsBusters (@newsbusters) June 18, 2022

Plowman szerint Biberaj és csoportja egy büntetőügyben törvénytelen eszközökkel próbálta alátámasztani álláspontját, hogy elérje a vádalkut. A Fox 5 D. C. tudósítása szerint a bíró döntése nem mindennapos, „több tapasztalt ügyvéd és ügyész is azt mondja, ilyet még soha nem láttak pályafutásuk során”.

A szóban forgó ügy gyanúsítottja Kevin Enrique Valle.

A fiatalembert összesen öt elfogatóparancs alapján tartóztatták le. Ebből három szabálysértéses eset volt (mint vagyonrongálás és hamis személyazonosság), valamint két betöréses lopás is szerepelt a rovásán.

Biberaj és csapata azonban mindenáron vádalkut akart kötni Valle ügyében: így akarták elérni, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülhessen.

Loudon County and Soros toady Buta Biberaj hired a convicted sex offender as a paralegal. Got booted from case for lying to judge. 👇👇👇👇https://t.co/VOQGwKe6Ot — LisaMo (@LisaMoMentor2) June 15, 2022

Az ügyész és emberei ezért igyekeztek a valósnál kevésbé jelentősnek beállítani az elkövetett tettek súlyát, sőt elhallgattak fontos tényeket a betöréssel gyanúsított férfi más joghatóságokban elkövetett bűncselekményeiről, csak hogy szándékukat keresztülvigyék. A vádalku kérelmét Michele Burton helyettes államügyész írta. A dokumentumban azt állította, hogy az elkövetett bűncselekmények néhány óra leforgása alatt történtek. Ezt az értékelést Plowman „teljesen pontatlannak” nevezte.

A bűnözőket helyezik a legelső sorba

A bíró rámutatott: Valle-t „egy 12 betöréses bűncselekménysorozattal vádolják, amit négy megyén keresztülvágva hajtott végre, s ami összesen tíz napon át tartott”.

A végzés szerint az elkövetésre 2021. május 18-án került sor, ám Valle-t a szomszédos Fairfax megyében ugyanazon a napon három betöréses lopással, a szomszédos Fauquier megyében két betöréses lopással, a szomszédos Prince William megyében pedig négy betöréses lopással vádolják. Emellett a vádlottat egy másik, május 8-i, Loudoun megyei betörésben is megnevezték.

Plowman szerint tehát

az ügyészség elmarasztalható mulasztásért, emellett félrevezetést követett el és valótlan tényállást fogalmazott meg a bíróság számára.

Az ügybe beavatkozó virginiai főügyész, Miyares pedig a Fox Newsnak azt mondta: „lehet, hogy azt mondják nekem, maradjak az én »sávomban«, de amikor a szélsőbaloldali ügyészek nem hallgatnak az áldozatokra, hanem inkább a bűnözőkkel törődnek, akkor engem nem a szűken vett hatásköröm érdekel.”

„Ami engem érdekel – tette hozzá a főügyész – az, hogy biztosítva legyen a gyermekek és a közösségek biztonsága és hogy megtörténjen az áldozatok tényleges meghallgatása. Láthattuk Kaliforniában, hogy a választók ott is fellázadtak ez ellen az igazságszolgáltatás ellen, mely a bűnözőket helyezi a legelső s az áldozatokat a legutolsó sorba. Ez a politika a bűnözés robbanásszerű növekedéséhez vezet, s a választóknak ebből elegük van!”

Mindent a szexuális bűnözőkért!

Biberajnak nem ez az első botrányos esete:

irodája ez év februárjában felvett egy regisztrált szexuális bűnözőt jogi asszisztensként, és csak azután bocsátotta el, hogy a bűnöző pártfogó felügyelője jelezte az anomáliát.

Ekkor Biberaj megpróbálta az esetet a megyei humánerőforrás-hivatalra hárítani, ezért viszont nyilvános dorgálást kapott a megye egyik vezető demokrata politikusától, Phyllis Randall felügyelőbizottsági elnöktől.

Buta Biberaj, the Soros-backed, Virginia prosecutor’s office hired a registered sex offender without background check 🤯 Just The News https://t.co/B0TgMN0Rl7 — CyberChick (@warriors_mom) February 14, 2022

Szintén nagy felháborodást váltott ki, hogy

Biberaj futni hagyott egy tinédzsert, aki megerőszakolt egy diáklányt egy Loudoun megyei állami iskolában – sőt, még azt is megakadályozta, hogy a fiatal neve bekerüljön a szexuális bűnözők nyilvántartásába.

Biberaj emellett még be is akarta börtönöztetni a megerőszakolt a kislány édesapját, aki kiállt gyermeke mellett.

Az érzelmek egyébként is hangsúlyos szerepet játszanak az ügyész asszony megnyilvánulásaiban: a helyi lap, a Loudounnow.com hasábjain viharos érzelemtől fűtött nyilatkozatot tett közzé Biberaj 2020-ban, megemlékezve George Floydról. Ennek kapcsán felsorolt mintegy 20, hasonló körülmények között „meggyilkolt”, többnyire afroamerikai bűnözőt vagy elkövetőt, kifejezve emlékük miatti gyászát, ügyük mellett való kiálllását és elkötelezettségét.

Közöttük volt például Trayvon Martin, aki egy rendőrre támadt, mire az önvédelemből lelőtte, vagy Breonna Taylor ügye. Taylor, a 26 éves fekete nő akkor halt meg, amikor rajtaütöttek egy kábítószeres ügyben a barátján, és az heves tűzpárbajba keveredett a rendőrökkel; vagy például Antwon Rose, egy korábbi lövöldözés érintettje, aki egy szétlőtt ablakú járművet vezetett, s a jármű rendőri ellenőrzésekor társaival elfutott, nadrágzsebében egy üres tárral, ekkor érték a lövések.

Yesterday was about celebrating our liberation & the importance of fathers, but it was also the 4th anniversary of the murder of Antwon Rose II by a police officer. My prayers go out to Antwon’s mother, family & loved ones. Antwon’s name will live forever 📸 by @Emmai_Alaquiva pic.twitter.com/A42WVYGSU9 — Jasiri X (@jasiri_x) June 21, 2022

Miközben Biberaj ellen folyamatosan visszahívási kérelmeket adnak be, kampányát (ez ugyanis egy választott tisztség az Egyesült Államokban)

2019-ben közel egymillió dollárral támogatta Soros György – jövőre pedig, mivel a Biberaj a pénzember politikáját támogatja, az ügyészt valószínűleg újraválasztják.

A The American Conservative című lap korábbi cikkében megjegyezte: „Soros (az Egyesült Államokban) országszerte,

Examining the impacts of the legal leadership of the people Soros has funded is important because it has been a LONG long time in the making. He announced his plans all the back PRE-TRUMP era in August 2016. https://t.co/PTGve4bAlk pic.twitter.com/hXDKiABESA — crabcrawler (@crabcrawler1) June 17, 2022

folyamatosan nagy összegekkel támogatta a Biberajhoz hasonló szellemben tevékenykedő körzeti ügyészjelölteket. 2015 óta több mint 18 millió dollárt költött baloldali a jelöltek kampányára, többnyire sikeres eredménnyel (29, Soros által támogatott jelöltből csak 7 szenvedett vereséget).

