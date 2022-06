Tízezrek tüntettek az európai uniós csatlakozást követelve Georgiában

Az AFP francia hírügynökség számításai szerint mintegy hatvanezer tüntető vonult georgiai és európai zászlók alatt a parlament épülete elé, miután az Európai Bizottság azt ajánlotta, hogy várjanak még a tagjelölti státus megadásával.

Több Európa-barát szervezet és a teljes ellenzék Európáért tartandó menetre szólította fel híveit, hogy megmutassák: a georgiai nép eltökélt az európai választásában és a nyugati értékek iránt.

„A szabadság, a béke, a fenntartható gazdasági fejlődés, az emberi jogok védelme és az igazság mindnyájunkat egyesítő értékek, amelyeket garantál az Európai Unióhoz való integráció” – írták közleményükben a szervezők.

Az Európai Bizottság támogatta Ukrajna és Moldova tagjelöltségét, Georgia esetében megjegyezte, hogy fennáll az EU-csatlakozás perspektívája, aminek nincs jogi érvénye.

In #Tbilisi, #Georgia, dozens of thousands joined a #protest rally taking place today in support of the future #EU integration of Georgia:

pic.twitter.com/FfCOCD02Ts

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 20, 2022