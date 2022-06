Taxis hajtott a járdára New Yorkban: hétköznapi hősök próbálták leemelni az áldozatokról az autót – VIDEÓ

Hatan megsérültek New Yorkban, miután több embert is elütött egy taxis Manhattan központjában. A sofőr eddig tisztázatlan okok miatt felhajtott a járdára, majd egy épületbe csapódott. A sérültek közül több embernek is válságos az állapota. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben – számolt be az M1 Híradója.

Több embert is elütött egy taxis New Yorkban, az incidenst egyelőre balesetként kezelik A kamerafelvételekből egyelőre az derült ki, hogy a taxis először egy kerékpárossal ütközött, majd felhajtott a járdára, ahol többeket elütött. Voltak, akik azért nem tudtak elugrani az autó elől, mert éppen ettek az előtt a kávézó előtt, amelynek a fala állította meg a járművet – közölte az M1 helyszíni tudósítója. Hozzátette, szinte azonnal megkezdődött a versenyfutás az idővel, miután két nő az autó alatt rekedt. Legalább 15–20 New York-i sietett a megmentésükre. A figyelemre méltó jelenetet, valamint azt, hogy az azóta hősként emlegetett segítők, miként próbálják leemelni a városi terepjárót az áldozatokról az életük megmentése érdekében, szintén a térfigyelő kamerák rögzítették. Jelenleg, úgy tűnik, hogy baleset történt, de a rendőrségi vizsgálat még tart, nem egészen világos ugyanis, hogy miért gyorsított fel a taxis a járdán – fejtette ki a riporter. A címlapfotó illusztráció.