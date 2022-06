Putyin: Még az idén hadrendbe áll az új orosz rakétarendszer

Putyin szerint az orosz csapategységekhez elkezdtek megérkezni az Sz–500-as légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek is, amelyeknek nincs párjuk a világon. Az orosz elnök azt mondta, hogy Moszkva lehetséges katonai fenyegetések és kockázatok figyelembe vételével fogja erősíteni és fejleszteni fegyveres erőit. Kiemelt feladatnak nevezte a csapatok felszerelését új fegyverrendszerekkel.

„Sokkal szélesebb körben kell majd alkalmaznunk a robotikát, a legújabb irányító és felderítő berendezéseket, a pilóta nélküli légi járműveket, és aktívan ki kell fejlesztenünk az új fizikai elveken alapuló fegyverrendszereket. A lézer-, az elektromágneses és egyéb fegyverekre gondolok” – mondta Putyin, aki szerint a világon jelenleg nincs az orosznál hatékonyabb haderő.

“We have successfully tested the Sarmat heavy intercontinental ballistic missile. According to the plan, the first such system will enter combat duty at the end of the year”

