Kinyitotta Pandora szelencéjét a német kormány

A Bundeswehr által teremtett precedens után árnyékköltségvetést követelnek a német politikusok, hogy más ügyekben is megkerülhessék az adósságféket.

A Bundestag, a német parlament alsóháza után a Bundesrat, a parlament felsőháza is kétharmados többséggel jóváhagyta az alaptörvény módosítását – számolt be június 10-én a die Welt német lap. Ezzel megkezdődhet Németországban a Bundeswehr újrafegyverzésére irányuló program, egyben azonban, bár parlamenti jóváhagyás mellett, azt is jelenti, hogy a szövetségi kormány az alaptörvényben rögzített adósságféket megkerülve, „különalapnak” nevezve 100 milliárd eurónyi hitelt lehet vehet fel erre a célra.

A „különalap” valójában „különleges adósság”, amit egyszer vissza kell fizetni

A Preussische Allgemeine Zeitung ezzel kapcsolatban azt írja, a „különalap” elnevezés elfedi a „különleges adósság” kifejezést az állampolgárokra elől. Hozzáteszik azt is, hogy a tartományi gyűlésben, a Bundesratban csak Berlin, Bréma, Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Türingia tartózkodott a szavazáskor, olyan tartományok, ahol egyébként a die Linke, a baloldal kormányon van.

De kritikát fogalmazott meg a tartományi jóváhagyás ellenére Baden-Württemberg pénzügyminisztere, Danyal Bayaz, a zöldpolitikus, joggal, árnyékköltségvetésnek nevezte a „különalapot”. Bayaz a Stuttgarter Zeitungnak adott interjúban úgy fogalmazott,

„ezt a pénzt is vissza kell fizetni valamikor, még ha szeretnék is ezt eltitkolni”.

A lap beszámol arról, hogy a Bundestag költségvetési bizottságának meghallgatásán több alkotmányjogász alapvető jogi aggályokat vetett fel. Christian Waldhoff, a berlini Humboldt Egyetem professzora a költségvetési bizottságban azt mondta, „minden különalap súlyos alkotmányos rendszersértés, mert aláássa az alkotmányosan feltételezett és garantált költségvetési funkciókat.

A központi állami költségvetés mellett ugyanis egy vagyonalapot hoznak létre, amelyet a központi költségvetés megkerülésével kezelnek.

Ezekért a kiadásokért a legtöbb esetben nem a parlament, hanem a végrehajtó hatalom felelős, marginális jellegük, valamint az átláthatóság hiánya pedig szintén megnehezíti a »különalapo«’ parlamenti pénzügyi ellenőrzését”.

A probléma különösen erős, mivel Németország nagyon régóta megfontolt költségvetéssel működik – egészen pontosan működött, mert ezt a konszenzust a kormánykoalíció látványosan felrúgta. 2014 és 2019 között a szövetségi állam hitelfelvétele effektíve nulla volt, ami azonban 2020-ban 130,5, 2021-ben pedig már 215,4 milliárd eurót tett ki.

Újabb és újabb ötletek merülnek fel

A további „különalapok” létrehozására irányuló törekvések az utóbbi időben ráadásul megszaporodtak. Winfried Hermann, Baden-Württemberg Zöldek által delegált közlekedési minisztere például szorgalmazza „különalap” létrehozását a „klímakérdés”, valamint a Deutsche Bahn, a német vasúttársaság szerkezetátalakítása miatt. A Allianz pro Schiene közlekedési szövetség ügyvezető igazgatója, Dirk Flege például vasúthálózati különalapot szeretne, ez is összesen 100 milliárd euró összértékű lenne, 60 milliárd az elmaradt beruházások pótlására, 40 milliárd pedig a vasúthálózat digitalizálására.

Udo Beckmann, az oktatási szövetség elnöke az iskolákban elmaradt beruházásokat vetette fel, véleménye szerint ez mintegy 45 milliárd euró forrást követelne. Lukas Siebenkotten, a bérlők egyesületének elnöke szerint pedig egy „különalap” megléte „különösen fontos lenne a megfizethető lakások építése, valamint az épületek energiahatékony felújítása szempontjából, ezek a beruházások a klímapolitika szempontjából elengedhetetlenek”.

A „különalapok” mellett előkerült az alkotmányos adósságfék betartásának kérdése is a kormánykoalíción belül.