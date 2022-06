Kérem, segítsen, ő nem az apukám! – emberrablást akadályozott meg a hős anya

A 37 éves David Daniels követni kezdett két 12 éves kislányt a város egyik utcáján. A férfi szorosan mögéjük szegődött, majd közölte velük, hogy felügyeli a hazafelé vezető útjukat – számolt be róla a Metro.

Éppen egy templom mellett haladtak el, amikor egy arra járó nőnek szemet szúrtak. A két kislány arcán a félelem tükröződött, ő pedig azonnal megérezte, hogy valami nincs rendben.

„Láttam a gyerekeket a biciklin, teljesen sápadtak voltak. Az arcukra kiült a félelem, a mögöttük gyalogló férfi pedig egyáltalán nem tűnt szimpatikusnak, ezért leállítottam őket” – mondta a nő, aki nem kívánta megnevezni magát.

Daniels ekkor szorosan átkarolta a lányok nyakát, majd a következőt súgta a fülükbe: „Tegyetek úgy, mintha az apátok lennék. Eljátsszuk, hogy csak most költöztünk a városba. Semmi hirtelen mozdulat, hazafelé megyünk. Ha jól viselkedtek, nem esik bajotok.”

“One of the little girls was mouthing to me, ‘please help me, this is not my dad,’” the woman said. So she started talking to the man to keep him distracted until she could call 911. https://t.co/DFG4BI0t4L

