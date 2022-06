Kalinyingrádi konfliktus: Moszkva súlyosan megfenyegette Litvániát

A legújabb diplomáciai válság az ukrajnai háború kapcsán a kalinyingrádi enklávé miatt alakult ki. A balti-tengeri kikötővárosban – a korábbi Königsbergben – és a várost körülvevő, Oroszországhoz tartozó exlávéban közel egymillió orosz él (Kalinyingrád városának 437 ezer lakosa van), és amelyet az EU- és NATO-tag Litvánián keresztül vasút köt össze Oroszország többi részével. Kalinyingrádnak – egy stratégiai fontosságú régiónak, ahol Oroszország balti flottájának főhadiszállása van – nincs közös határa az orosz szárazfölddel – közli a Reuters.

A területet 1945-ben, a második világháború után csatolták el Németországtól.

Litvánia most

erre az országot Vilnius szerint a szombaton életbe lépett uniós szankciók kötelezték.

#UPDATE Moscow warned #Lithuania on Tuesday of “serious” consequences over its restriction of rail traffic to Russia’s #Kaliningrad exclave (pic, top L), as Kremlin forces made gains in Ukraine’s strategic Donbas region ▶️ https://t.co/h6E9RCp4va pic.twitter.com/CasXA9gk3z



A lépést követően Moszkva már hétfőn beidézett egy litván diplomatát, de az EU elhárította a litvánok felelősségét, mondván, hogy a politika a blokk közös fellépésének eredménye. Vilnius nem tett mást, mint végrehajtotta az Európai Bizottság által megadott iránymutatásokat – mondta Josep Borrell, az EU külügyi vezetője.

Markus Ederer uniós megbízott kedden megjelent az orosz külügyminisztériumban. Peter Stano uniós szóvivő szerint Ederer elmagyarázta, hogy Litvánia végrehajtja az uniós szankciókat, és nincs blokád. Arra kérte (az oroszokat), hogy tartózkodjanak az eszkalációs lépésektől és a retorikától.

A patthelyzet új konfrontációs forrást teremt a Balti-tengeren, egy olyan térségben, ahol már most is olyan biztonsági átalakítás várható, amely Oroszország befolyását e tengerszakaszokon csökkentené, mivel Svédország és Finnország a NATO-csatlakozásra pályázik, és

Nyikolaj Patrusev, Oroszország Biztonsági Tanácsának titkára Kalinyingrádba érkezett, hogy tanácsülést tartson – jelentette az orosz RIA állami hírügynökség.

Oroszország kedden súlyos következményekre figyelmeztette Litvániát – teszi hozzá a BBC.

#Lithuania banned the rail transit of goods subject to #EU sanctions to #Russia‘s far-western exclave of #Kaliningrad. EU sanctions list includes coal, metals, construction materials, and advanced technology, thus the ban will impact ~50% of goods flow.https://t.co/K79J32y3p6

